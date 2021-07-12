Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Таксист Валерий Евсин был приговорен к двум годам колонии по обвинению в нападении на омоновца. Он признал вину и его уголовное дело рассматривали без судебного разбирательства.
Мосгорсуд признал законным приговор участнику январской акции в поддержку политика Алексея Навального
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Таксист Валерий Евсин был приговорен к двум годам колонии по обвинению в нападении на омоновца. Он признал вину и его уголовное дело рассматривали без судебного разбирательства.