Президент России Владимир Путин утверждает, что русских на Украине «заставляют отречься от корней и поверить, что Россия их враг». Глава государства подчеркнул, что курс на формирование этнически-чистого украинского государства по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения. Об этом говорится в статье российского президента под названием «Об историческом единстве русских и украинцев», которая этим вечером была опубликована на сайте Кремля на двух языках, русском и украинском.