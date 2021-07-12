Президент России Владимир Путин утверждает, что русских на Украине «заставляют отречься от корней и поверить, что Россия их враг». Глава государства подчеркнул, что курс на формирование этнически-чистого украинского государства по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения. Об этом говорится в статье российского президента под названием «Об историческом единстве русских и украинцев», которая этим вечером была опубликована на сайте Кремля на двух языках, русском и украинском.
2021-07-12T18:31:33+03:00
2021-07-12T18:31:33+03:00
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18:31, 12 июля 2021
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