Задержанные подняли шум в петербургском следственном изоляторе «Кресты», и выбрасывали из окон горящие предметы

Общественники уверены, что ничего необычного не произошло.

Жители петербургского района Колпино выложили в соцсетях видеоролики, на которых видно, как из окон восьмиэтажного здания самого большого в Европе следственного изолятора Кресты вылетают горящие предметы. Некоторые проёмы освещены пламенем, а запись зафиксировала крики и стук по металлу. На другом видео, которые опубликовало интернет-издание «База» слышны из-за забора СИЗО слышны крики.

В комментариях горожане предположили, что арестанты подняли бунт из-за жары. Версию сотрудников изолятора высказал инспектор пресс-службы Максим Гыдов

Сотрудники изолятора уточнили, что ни пожаров, ни порчи казённого имущества по итогам происшествия не обнаружили.

Представители ФСИН не прокомментировали крики «арестантов бьют», которые попали на видео. Проверку по поводу инцидента не проводят. Два года назад 20 сотрудников следственного изолятора Кресты привлекли к ответственности и ещё троих уволили в результате нескольких проверок. Их провели после сообщения, что под покровительством администрации одни арестанты за деньги выбивают показания у других.