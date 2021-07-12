В Крыму максимальное количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии

За сутки выявлено 370 случаев. Семь человек скончались. Это официальные данные. Власти признают, что региональная систем здравоохранения давно работает на пределе своих возможностей. Из-аз нехватки специалистов медикам придется выбирать между оказанием плановой и экстренной помощью пациентам.
2021-07-12T18:29:22+03:00
2021-07-12T18:29:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:29, 12 июля 2021
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