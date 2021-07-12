В Крыму максимальное количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии

За сутки выявлено 370 случаев. Семь человек скончались. Это официальные данные. Власти признают, что региональная систем здравоохранения давно работает на пределе своих возможностей. Из-аз нехватки специалистов медикам придется выбирать между оказанием плановой и экстренной помощью пациентам.