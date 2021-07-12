Оперштаб по борьбе с коронавирусом перестал публиковать информацию об актуальном количестве больных в регионах РФ

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом перестал публиковать информацию об актуальном количестве больных в российских регионах.

Это произошло после того, как в Петербурге зафиксировали аномальные отклонения по этому показателю.



Из сводки федерального оперштаба с этого дня исчезла графа «активные больные»: по ней можно было судить, сколько человек прямо сейчас болеет коронавирусом в конкретном регионе. Как раз на этот статистический показатель и обратили внимание журналисты в конце прошлой недели. Из официальных данных, опубликованных на портале Стопкоронавирус, следовало, что в Петербурге всего чуть более семисот больных. В то же время в Смольном отчитались о десяти тысячах пациентов, которые занимают коронавирусные койки в стационарах. Если сравнивать петербургские показатели по числу больных с московскими, то противоречия видны сразу: в городе на Неве, по официальным данным, больных было около 700, а в столице в это же время – 180 тысяч. После того, как об этом написали в СМИ, количество пациентов с новой инфекцией в Петербурге стало неуклонно расти и к концу минувших выходных почти достигло отметки в пять тысяч человек.

Сегодня петербургские власти отчитались о том, что после проведения «Алых парусов» не выявили роста заболеваемости коронавирусом среди выпускников.