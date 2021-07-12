Глава Роспотребнадзора сообщила, что в ряде российских регионов массовые мероприятия привели к росту заболеваемости

В частности, Попова в этой связи упомянула Липецкую область. Теперь возможность проведения таких мероприятий будет зависеть от коэффициента распространения коронавируса, темпов прироста заболеваемости и охвата тестированием на COVID.

По данным Роспотребнадзора обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных работников введена в 25 регионах страны.