В частности, Попова в этой связи упомянула Липецкую область. Теперь возможность проведения таких мероприятий будет зависеть от коэффициента распространения коронавируса, темпов прироста заболеваемости и охвата тестированием на COVID.
По данным Роспотребнадзора обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных работников введена в 25 регионах страны.
Глава Роспотребнадзора сообщила, что в ряде российских регионов массовые мероприятия привели к росту заболеваемости
В частности, Попова в этой связи упомянула Липецкую область. Теперь возможность проведения таких мероприятий будет зависеть от коэффициента распространения коронавируса, темпов прироста заболеваемости и охвата тестированием на COVID.