Евросоюз предоставил Литве экстренную помощь в борьбе с потоком нелегальных мигрантов через Белоруссию

В Брюсселе считают, что Литва нуждается в патрульных машинах, вертолетах, приборах ночного видения и офицерах-пограничниках. По данным Еврокомиссии, число нелегальных мигрантов выросло более чем в 20 раз по сравнению с прошлым годом.
2021-07-12T18:23:53+03:00
2021-07-12T18:23:53+03:00
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18:23, 12 июля 2021
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