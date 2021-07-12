Евросоюз предоставил Литве экстренную помощь в борьбе с потоком нелегальных мигрантов через Белоруссию

В Брюсселе считают, что Литва нуждается в патрульных машинах, вертолетах, приборах ночного видения и офицерах-пограничниках. По данным Еврокомиссии, число нелегальных мигрантов выросло более чем в 20 раз по сравнению с прошлым годом.