Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 января 2022 г

Ограничения были введены в 2014 году в ответ на действия российского государства, — цитируем, — «дестабилизирующие ситуацию на Украине». С тех пор санкции продлеваются ежегодно.
2021-07-12T18:23:05+03:00
2021-07-12T18:23:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:23, 12 июля 2021
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