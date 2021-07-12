Президент России написал статью об единстве русского и украинского народов

Статья под заголовком «Об историческом единстве русских и украинцев» появилась на официальном сайте Кремля. Она представлена на двух языках – русском и украинском. В тексте президент называет трагедией «стену», возникшую между двумя странами. Он подчёркивает, что и эти народы, и белорусы – это наследники Древней Руси. У них, по словам Путина, единая вера и история.

Президент приводит множество различных эпизодов из прошлого Украины. В статье, например, отмечается, что русскими православными людьми еще в 1653-ем году называли себя запорожцы в своих обращениях как к польскому королю, так и к русскому царю. Также Владимир Путин написал, что уроженцы Украины нередко занимали самые значимые посты в руководстве единого государства. Он привёл в качестве примеров генеральных секретарей Никиту Хрущёва и Леонида Брежнева, чья партийная биография была связана с этой страной.

Президент упомянул, что руководители современной Украины предпочитают не вспоминать о подобных фактах, «зато по самым разным поводам, к месту и не к месту, в том числе за рубежом, сегодня принято осуждать «преступления советского режима», причисляя к ним даже те события, к которым ни КПСС, ни СССР, ни тем более современная Россия не имеет никакого отношения».

Помимо этого, Владимир Путин добавил, что Россия признала нынешние политические реалии и сделала многое, чтобы Украина состоялась как независимая страна.

На сайте Кремля сказано, что поводом для написания этой статьи стал вопрос о российско-украинских отношениях, который Владимир Путин получил во время последней «Прямой линии».

Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев не считает статью Владимира Путина ценной с точки зрения исторических изысканий или современной политики. Такое мнение Вадим Карасев высказал «Эху». Вадим Карасев добавил, что статья написана не историком, а политиком, а сам концепт исторического единства всегда является многозначным.