Уральский политолог Федор Крашенинников уехал из России в Литву

Он написал в Facebook, что изначально речь шла о кратковременном отъезде, чтобы переждать обострение интереса со стороны полиции. Последние события показывают, что спешить домой не следует, — уверен Крашенинников. Он подчеркнул, что остается гражданином России и не обращался за политическим убежищем

