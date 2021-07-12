Он объяснил это давлением на муниципалитет со стороны прокуратуры. Как выразился Яшин, трясут бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. Он связывает это со своем оппозиционной деятельностью. Политик уточнил, что остается муниципальным депутатом. Он будет работать на общественных началах.
В конце июня Мосгоризбирком не допустил Яшина на выборы в Мосгордуму, указав на связь политика со структурами Алексея Навального, которые признаны экстремистскими.
Илья Яшин сложил полномочия главы Красносельского района Москвы
Он объяснил это давлением на муниципалитет со стороны прокуратуры. Как выразился Яшин, трясут бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. Он связывает это со своем оппозиционной деятельностью. Политик уточнил, что остается муниципальным депутатом. Он будет работать на общественных началах.