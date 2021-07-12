Илья Яшин сложил полномочия главы Красносельского района Москвы

Он объяснил это давлением на муниципалитет со стороны прокуратуры. Как выразился Яшин, трясут бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. Он связывает это со своем оппозиционной деятельностью. Политик уточнил, что остается муниципальным депутатом. Он будет работать на общественных началах.

В конце июня Мосгоризбирком не допустил Яшина на выборы в Мосгордуму, указав на связь политика со структурами Алексея Навального, которые признаны экстремистскими.