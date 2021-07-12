Московского муниципального депутатка Кетеван Хараидзе отпустили из СИЗО под домашний арест

Она стала фигурантом дела о мошенничестве вскоре после того, как объявила, что будет выдвигаться на выборах в Госдуму.

Кетеван Хараидзе могла провести в следственном изоляторе еще по меньшей мере месяц, но сегодня она отправляется домой — Мосгорсуд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы отправил ее под домашний арест. Политику запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, общаться с участниками процесса. Перед началом заседания по жалобе на меру пресечения основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что готов внести за Хараидзе залог в размере 1 миллиона рублей. Это, а также петиции в защиту муниципального депутата и более 60 поручительств от политиков, журналистов и жителей Москвы, вероятно, сыграли важную роль при принятии судом решения, сказал Эху адвокат Хараидзе Михаил Бирюков. При этом, по его словам, защита считает, что и эта мера пресечения не оправдана.

Хараидзе задержали в середине июня – ее обвиняют по статье о мошенничестве из-за того, что она якобы препятствовала вводу в эксплуатацию элитного жилого комплекса в Тверском районе. Хараидзе настаивает на том, что дом был построен с нарушениями. В знак протеста против своего уголовного преследования она объявила голодовку и прекратила ее в конце июня.

За последние недели и другие политики, объявившие о планах участвовать в осенних выборах, подверглись преследованию – среди них политики Дмитрий Гудков, Максим Резник и Андрей Пивоваров.