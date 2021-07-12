На Кубе антиправительственные выступления впервые за 30 лет

По некоторым данным, бывший кубинский лидер, брат Фиделя Кастро, Рауль, улетел в Венесуэлу.

Предполагается, что Рауль Кастро, который в марте ушел в отставку, передав полномочия Мигелю Диасу-Канелю, пытается заручиться поддержкой президента Николаса Мадуро. ОБ этом сообщил один из венесуэльских телеграм-каналов, сопроводив информацию фото выходящего из самолета политика. Беспорядки на Кубе начались в воскресенье и некоторое время о них не было известно, пока к согражданам не обратился президент Диас-Канель.

Кроме того, президент заявил что протесты спровоцированы извне, а причиной экономического кризиса стало продовольственное эмбарго США. Западные агентства сообщили о стихийных акциях, которые начались в небольшом городке в 25 километрах от Гаваны и поводом для них стали перебои с электричеством и резкий скачок смертности от коронавируса. Затем появились антикоммунистические лозунги. Есть информация и о столкновениях между демонстрантами и полицией.

Куба стала первой страной в Южной Америке, которая разработала собственную вакцину, однако иностранные в страну не допускают, в том числе российские и китайские.

Политолог Валерий Соловей допускает, что на Кубе возможна новая революция По словам Соловья, интерес России к кубе обусловлен традиционной поддержкой диктаторов со стороны российского руководства. Российский МИД сегодня заявил, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации на Кубе и считают недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что кубинские власти принимают необходимые меры для восстановления общ9ественного порядка в интересах граждан страны.