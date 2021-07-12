Владимир Путин полагает, что подлинная суверенность Украины возможна только в партнерстве с Россией

По мнению российского президента, Запад пытается поместить страну под прямое внешнее управление. Об этом говорится в статье Путина под названием «Об историческом единстве русских и украинцев», которая опубликована на сайте Кремля на двух языках – русском и украинском. В этой статье Путин утверждает, что Россия сделал все, чтобы остановить братоубийство в Донбассе. Между тем, власти Украины неоднократно обвиняли Москву в развязывании войны на востоке страны.