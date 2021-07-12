Владимир Путин полагает, что подлинная суверенность Украины возможна только в партнерстве с Россией

По мнению российского президента, Запад пытается поместить страну под прямое внешнее управление. Об этом говорится в статье Путина под названием «Об историческом единстве русских и украинцев», которая опубликована на сайте Кремля на двух языках – русском и украинском. В этой статье Путин утверждает, что Россия сделал все, чтобы остановить братоубийство в Донбассе. Между тем, власти Украины неоднократно обвиняли Москву в развязывании войны на востоке страны.
2021-07-12T17:31:21+03:00
2021-07-12T17:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 12 июля 2021
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