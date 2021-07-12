Сегодня муниципальный депутат Хараидзе уже будет отпущена под домашний арест – адвокат

Решением Мосгорсуда муниципальный депутат Кетеван Хараидзе переведена из СИЗО под домашний арест. Как сказал ее адвокат Михаил Бирюков в эфире радиостанции «Эхо Москвы», уже сегодня она будет выпущена и он сам отвезет ее домой.

«Сегодня апелляционная инстанция Московского суда изменила меру пресечения Кетеван Хараидзе с заключения под стражу на домашний арест. Сегодня же Кетеван будет отпущена из СИЗО 6, я встречу ее и отвезу домой», — сказал он.

По словам М.Бирюкова, в этом решении сыграла огромную роль «большое количество поручительств», позиция жителей Тверского района, подписавших петицию в ее защиту.

Также адвокат отметил, что защита продолжит добиваться отмены домашнего ареста и перевода ее под подписку о невыезде или под запрет определенных действий. «Потому что я считаю, что домашний арест — чрезмерно суровая мера пресечения в ее отношении», — подчеркнул М.Бирюков.

Хамовнический суд Москвы ранее арестовал Хараидзе до 13 августа. Ей было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»).