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Эксклюзив Эха 17:07, 12 июля 2021

Государственно-частное партнерство в процессе освоения космоса возможно в будущем, но не нынешних условиях — эксперт

Государственно-частное партнерство в процессе освоения космоса возможно в будущем, но не нынешних условиях. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс, государство препятствует развитию бизнеса, который был бы способен инвестировать в космическую отрасль.
«Если бы государство помогало предпринимателям, а не вводило все новые и новые налоговые обременения, то может быть люди более энергично интересовались бы вложением в космическую область. Но такой помощи от государства ждать не приходится, поэтому да, с моей точки зрения, частные Илоны Маски а-ля Россия пока неактуальны», — сказал он.
И.Юргенс допустил, что партнерство государства и частных предпринимателей будет возможно в случае отмены или ослабления западных санкций, а также давления на отечественного производителя.
«Государственно-частное партнерство здесь возможно, и рано или поздно оно станет действительностью, но боюсь тогда, когда ослабнет санкционный режим, а соответственно давление наших собственных экономических властей на нашего собственного производителя», — сказал он.
При этом И.Юргенс отметил, что даже в этих условиях существуют предприниматели, заинтересованные в развитии космической отрасли.
«Я знаю, что аппетит к этому есть: и к космическому туризму, и к разработке очень интересных моделей того, как это могло бы развиваться даже при небольшом финансировании. Людей, которых я знаю в этой области, они являются сподвижниками и очень заинтересованными в этой области энтузиастами», — отметил он.


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