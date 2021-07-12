Государственно-частное партнерство в процессе освоения космоса возможно в будущем, но не нынешних условиях — эксперт

Государственно-частное партнерство в процессе освоения космоса возможно в будущем, но не нынешних условиях. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс, государство препятствует развитию бизнеса, который был бы способен инвестировать в космическую отрасль.

«Если бы государство помогало предпринимателям, а не вводило все новые и новые налоговые обременения, то может быть люди более энергично интересовались бы вложением в космическую область. Но такой помощи от государства ждать не приходится, поэтому да, с моей точки зрения, частные Илоны Маски а-ля Россия пока неактуальны», — сказал он.

И.Юргенс допустил, что партнерство государства и частных предпринимателей будет возможно в случае отмены или ослабления западных санкций, а также давления на отечественного производителя.

«Государственно-частное партнерство здесь возможно, и рано или поздно оно станет действительностью, но боюсь тогда, когда ослабнет санкционный режим, а соответственно давление наших собственных экономических властей на нашего собственного производителя», — сказал он.

При этом И.Юргенс отметил, что даже в этих условиях существуют предприниматели, заинтересованные в развитии космической отрасли.

«Я знаю, что аппетит к этому есть: и к космическому туризму, и к разработке очень интересных моделей того, как это могло бы развиваться даже при небольшом финансировании. Людей, которых я знаю в этой области, они являются сподвижниками и очень заинтересованными в этой области энтузиастами», — отметил он.