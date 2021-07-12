В Египте, с которым Россия недавно возобновила авиасообщение, продлят режим ЧП еще на три месяца

Парламент большинством голосов одобрил указ президента. В отличие от многих стран мира, где различные ограничительные меры были введены из-за пандемии, чрезвычайное положение в Египте ввели в 2017 году после терактов в церквях. Именно из-за угрозы терроризма после взрыва на борту самолета «Когалымавиа», Россия на шесть лет прекратила авиасообщение с Египтом, в том числе с популярными среди россиян курортами.

