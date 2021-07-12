В Еврокомиссии сообщили, что поток нелегальных мигрантов в Литву через Белоруссию вырос в 22 раза

Это по сравнению с прошлым годом. Их число достигло 1600 человек, большинство из них прибыли из Ирака, Конго и Камеруна, — сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон. Она обвинила Минск в том, что Белоруссия теперь не сдерживает миграционный поток в ЕС, а напротив, ему только способствует.

