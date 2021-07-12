Талибы сообщили, что попросили Москву помочь снять с них международные санкции

Об этом сказал РИА Новости представитель запрещенной в России террористической организации «Талибан», который участвовал в недавних переговорах с российскими дипломатами.

Глава Центра изучения афганской политики Андрей Серенко отметил, что многие в самом Афганистане выражают недоумение по поводу приглашения талибов в Москву.

Андрей Серенко отметил, что по его мнению, у российских властей нет четкого алгоритма действий в отношении Афганистана.

