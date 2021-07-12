Мосгорсуд постановил выпустить из СИЗО муниципального депутата Кетеван Хараидзе

Она будет находиться под домашним арестом, — рассказал нам ее адвокат Михаил Бирюков

Кетеван Хараидзе обвинили в мошенничестве вскоре после того, как она объявила о намерении баллотироваться в Госдуму. В СИЗО она объявляла голодовку.