Мосгорсуд постановил выпустить из СИЗО муниципального депутата Кетеван Хараидзе

Она будет находиться под домашним арестом, — рассказал нам ее адвокат Михаил Бирюков
Кетеван Хараидзе обвинили в мошенничестве вскоре после того, как она объявила о намерении баллотироваться в Госдуму. В СИЗО она объявляла голодовку.
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Она будет находиться под домашним арестом, — рассказал нам ее адвокат Михаил Бирюков
Кетеван Хараидзе обвинили в мошенничестве вскоре после того, как она объявила о намерении баллотироваться в Госдуму. В СИЗО она объявляла голодовку.