Титов объявил о том, что он перестал возвращать в РФ предпринимателей, которые находятся под уголовным преследованием

Бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил о том, что он перестал возвращать в Россию предпринимателей, которые находятся под уголовным преследованием. Речь идёт об инициативе, которой он занимался три с половиной года.

Процесс возвращения российских бизнесменов остановился в связи с позицией Генеральной прокуратуры, которая не гарантирует, что по прибытию этих людей в страну их не арестуют. Об этом на встрече с президентом рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Еще в феврале 2018-ого он по результатам встречи с бизнесменами в Лондоне, составил список, в который вошли люди, скрывавшиеся от уголовного преследования за границей, но желающие вернуться в Россию, чтобы доказать свою невиновность. Инициатива омбудсмена предполагала, что предпринимателей не будут сажать в СИЗО до решения суда. Тем не менее, работало это не всегда. Например, в прошлом году таким образом арестовали главу лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.

В докладе Титова сказано, что всего за это время в страну вернулись 12 предпринимателей из этого списка. В отношении двух человек уголовные дела сейчас прекращены, а пятеро приговорены к условным срокам. Всего приехать в Россию на условиях отказа властей от предварительного заключения были готовы более 130-ти граждан.

Об отсутствии гарантий ареста предпринимателей из «Лондонского списка» Борис Титов объявил еще минувшей осенью. Тогда же он говорил, что вопрос о возвращении этих людей в страну нужно решать системно, а не рассматривать каждый отдельный случай, как это происходит сейчас.