Уже 25 регионов России ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан

Это сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация с коронавирусом остается напряженной и в ряде регионов массовые мероприятия привели к росту заболеваемости, — передает ТАСС.

Тем временем, за подписью главы Роспотребнадзора опубликован документ, в котором говорится, что мероприятия численностью до трех тысяч участников возможны только в тех регионах, где недельный прирост заболевших коронавирусом не превышает 5%, — сообщает РИА Новости.