Модераторы соцсети Twitter удалили свыше тысячи расистских высказываний в адрес игроков сборной Англии по футболу

Учетные записи их авторов временно заблокировали, — передает агентство Reuters . Британский премьер Борис Джонсон заявил, что таким болельщикам должно быть стыдно за себя.

Команда Англии на стадионе Уэмбли в Лондоне в финале Чемпионата Европы по футболу в серии пенальти накануне уступила сборной Италии.

