В Кремле полагают, что освоение космоса без участия государства невозможно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал,что это слишком дорогостоящий и объемный процесс, — передает ТАСС.

Между тем, накануне к границе космоса слетал миллиардер Ричард Брэнсон на собственном корабле. А вскоре в суборбитальный полет отправится богатейший человек мира Джефф Безос, также на корабле его компании. Наконец, еще одна частная компания, СпейсХ Илона Маска также без какого-либо участия государства создала грузовой корабль, это единственный сейчас аппарат, который может возвращать грузы с МКС на Землю, а также выпустила корабль для доставки астронавтов на орбиту.