Политик Дмитрий Гудков сообщил, что прокуратура хочет ужесточить меру пресечения его тете

По его словам, Ирине Ермиловой могут заменить подписку о невыезде на запрет определенных действий, который фактически иногда бывает аналогом домашнего ареста.

Дело возбудили в апреле по статье о причинении имущественного ущерба из-за договора аренды с мэрией Москвы. Ранее у Дмитрия Гудкова и его родственников прошла серия обысков. После них он уехал на Украину

