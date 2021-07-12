По его словам, Ирине Ермиловой могут заменить подписку о невыезде на запрет определенных действий, который фактически иногда бывает аналогом домашнего ареста.
Дело возбудили в апреле по статье о причинении имущественного ущерба из-за договора аренды с мэрией Москвы. Ранее у Дмитрия Гудкова и его родственников прошла серия обысков. После них он уехал на Украину
Политик Дмитрий Гудков сообщил, что прокуратура хочет ужесточить меру пресечения его тете
По его словам, Ирине Ермиловой могут заменить подписку о невыезде на запрет определенных действий, который фактически иногда бывает аналогом домашнего ареста.