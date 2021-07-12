Мосгорсуд отпустил муниципального депутата Кетеван Хараидзе из СИЗО под домашний арест, сообщает «Медиазона». Об этом адвокат Михаил Бирюков написал в фейсбуке.

«К делу приобщили петиции в поддержку Кэти и почти 60 поручительств и справку о наличии у нее квартиры, где она может отбывать домашний арест», — передал слова адвоката глава Тверского района Яков Якубович.

Хараидзе обвиняют по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). В СИЗО она объявляла голодовку.

В мае она объявила об участии в выборах в Госдуму.