Запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» обратились с просьбой к РФ исключить их из санкционного списка

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обратились с просьбой к Москве об исключении их из санкционного списка.

Вопрос о снятии ограничений обсуждался на встрече со спецпредставителем российского президента Замиром Кабуловым, утверждает председатель политического офиса движения в Дохе Сухейль Шахин.

Вместе с тем сам Кабулов ранее сообщил, что оснований для принятия такого решения пока нет. Вопрос можно будет обсудить только тогда, когда переговоры афганских сторон приведут к созданию четкой и ясной повестки дня.

Ранее в российскую столицу для обсуждения ситуации в Афганистане приезжала делегация движения «Талибан». Тогда представители движения заверили, что не допустят, чтобы территория Афганистана использовалась для нападения на Россию. Кроме того, террористическая организация имеет, как они выразились, «очень хорошие отношения» с Москвой.

В прошлом году «Талибан» сообщил, что им удалось достичь договоренностей с Вашингтоном. По словам представителей движения, это подразумевает полное их исключение из всех санкционных списков. Кроме того, талибы утверждали, что США уже запустили соответствующую процедуру, однако американская сторона эту информацию не подтверждала.

Это был уже не первый визит в Москву запрещенной в России террористической группировки. В прошлый раз они приезжали в марте для обсуждения ситуация в Афганистане.