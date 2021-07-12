Уральский политолог Федор Крашенинников сообщил, что уехал из России из-за политической ситуации

Сейчас он живет в Вильнюсе и планирует оставаться там в обозримом будущем. Как написал политолог в Фейсбуке, изначально речь шла о кратковременном отъезде за границу, чтобы переждать обострение интереса со стороны полиции. Однако развитие ситуации в последние месяцы показывает, что спешить домой не следует.

Крашенинников подчеркнул, что остается гражданином России, не обращался за политическим убежищем и не планирует этого делать.