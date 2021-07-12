Евросоюз готов предоставить Литве помощь в борьбе с потоком мигрантов из Белоруссии

Ранее Вильнюс ввел в стране режим ЧС из-за наплыва беженцев и отказа Минска от контроля за пересечением границы.

ЕС предоставит Литве 30 патрульных машин, 2 вертолета, приборы ночного видения, а также офицеров-пограничников и переводчиков и финансовую помощь – 10 миллионов евро, сообщили в Еврокомиссии. Также о проведении срочной операции на границе Литвы и Белоруссии заявило Европейское пограничное агентство. По его данным, только за первую неделю июля в республику через Белоруссию попали более 800 человек. В Еврокомиссии говорят, что беженцев в 20 раз больше, чем в прошлом году. В основном это граждане Ирака, Конго, Камеруна. И в Еврокомиссии уверены, что Минск не просто не пытается сдержать миграционные потоки, а содействует им. Александр Лукашенко ранее объявил о том, что Белоруссия в качестве ответа на санкции со стороны Запада больше не будет сдерживать наплыв беженцев в страны ЕС. В Литве называют это «политическим оружием» Лукашенко, там планируют возвести на границе стену и обратились за помощью к партнерам по Евросоюзу.

Страны Запада не признали легитимность Лукашенко после прошлогодних президентских выборов. Этим летом они ввели санкции против республики после задержания оппозиционера Романа Протасевича во время принудительной посадки самолета в Минске