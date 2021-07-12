Власти Краснодарского края напомнили о штрафах до 30 тысяч рублей непривитым туристам

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев продлил до октября этого года срок действия постановления, определяющего условия на которых можно поселиться в местных отелях.

Документ предполагает ограничения для туристов, в особенности для тех, кто не хочет делать прививку от коронавируса. Ее наличие является обязательным условием, при некоторых исключениях. Приехавшего допустят к полноценному отдыху и при наличии справки о первой дозе препарата. Те, кто переболел не раньше полугода и подтвердит это, тоже смогут отдыхать на законных основаниях, равно, как и те, кто не может пройти процедуру по медицинским показаниям. Впрочем, не менять планы смогут и те, у кого нет ничего из вышеперечисленного. Для них достаточно будет либо сделать прививку на месте, либо подписать согласие на манипуляцию. Поскольку данные о прививках поступают в общенациональную базу, поэтому ее придется делать дома, по возвращении. Все это касается даже тех, кто заселяется в гостиницу на срок до 3 дней



Нарушителей постановления будут привлечены к административной ответственности. они выплатят штраф