Высшая квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, — передает ТАСС. Кондрат обвиняют в посредничестве при получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.

