В московском аэропорту Шереметьево сократились очереди на прилете и вылете из-за проверки документов

Корреспондент «Коммерсанта@ сегодня заметил скопление пассажиров только в терминале D, на стойках регистрации на внутренние рейсы. Четверо пассажиров рассказали, что стояли в очереди около 15 минут. Еще одна пассажирка сообщила, что оформляла регистрацию около часа.