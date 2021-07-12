В московском аэропорту Шереметьево сократились очереди на прилете и вылете из-за проверки документов

Корреспондент «Коммерсанта@ сегодня заметил скопление пассажиров только в терминале D, на стойках регистрации на внутренние рейсы. Четверо пассажиров рассказали, что стояли в очереди около 15 минут. Еще одна пассажирка сообщила, что оформляла регистрацию около часа.
2021-07-12T15:32:53+03:00
2021-07-12T15:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 12 июля 2021
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