Арестанты петербургского изолятора «Кресты» этой ночью подняли шум и выбрасывали в окна горящие предметы

На это обратили внимание жители соседних домов, и выложили видео происходящего в соцсети.

На кадрах, которые жители петербургского района Колпино выложили в одной из групп соцсети ВКонтакте, видно, как из окон следственного изолятора «Кресты» вылетают горящие предметы. В это время запись зафиксировала крики и стук по металлу. В комментариях горожане предположили, что арестанты подняли бунт из-за жары.

Журналисты портала Фонтанка.ру со ссылкой на свои источники сообщили, что администрация изолятора дала людям, которых содержат под стражей, возможность выразить свои чувства по поводу итогов Чемпионата Европы по Футболу. В течение десяти минут болельщикам, которые оказались за решёткой, разрешили кричать и шуметь.

В то же время в петербургском управлении ФСИН пока не дали официальный комментарий по поводу видео.

Финальный матч Чемпионата Европы завершился в час ночи по Московскому времени. Титул чемпионов завоевала сборная Италии.