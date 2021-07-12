Российский МИД заявил, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации на Кубе

Российский МИД сегодня заявил, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации на Кубе и считают недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства.

Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что кубинские власти принимают необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах граждан страны.

Ранее стало известно об антиправительственных выступлениях на Кубе впервые за 30 лет. Многотысячные акции протеста под лозунгами «Долой диктатуру» состоялись во многих городах, включая столицу Гавану.

Президент Кубы Мигель Диас Канель призвал сторонников власти выходить на улицы. При этом президент признал, что некоторые кубинцы недовольны происходящим в стране.

Между тем предыдущий кубинский правитель Рауль КастрО, по некоторым данным, улетел в Венесуэлу после начала протестов. Цель этого срочного визита – заручиться поддержкой властей Венесуэлы, — считают эксперты. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

