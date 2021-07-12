Петербургскому муниципальному депутату Ксении Лавровой не разрешили воспользоваться розеткой в помещении избиркома

Петербургскому муниципальному депутату Ксении Лавровой, которая баллотируется в законодательное собрание города, не разрешили воспользоваться розеткой для зарядки телефона в помещении избиркома.

«Электричество государственное», — сказали депутаты. Об этом изданию Znak.com рассказала сама Лаврова.

По ее словам, в похожую ситуацию однажды попал муниципальный депутат Павел Кондрашов. Ему не выдали ножницы в одном из избиркомов Красносельского района Петербурга на том основании, что «государственную собственность разбазаривать запрещено».