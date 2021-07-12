Столичные мечети будут закрыты во время исламского праздника Курбан-байрам

Его из-за коронавируса проведут только в онлайн-формате.

Праздничная молитва в столице пройдёт только в Соборной мечети, участвовать будут только имамы, муэдзины и заместители муфтия. Об этом говорится в заявлении Совета улемов Духовного управления мусульман России. Там также сказано, что в других мечетях, а также местных религиозных организациях праздничный намаз проводить не рекомендуется. Вместо этого, «всем мусульманам следует создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи» и смотреть молитву из Соборной мечети по телевизору.

Курбан-байрам — это один из двух главных мусульманских праздников. Как правило он отмечается массовыми молитвами в мечетях. В Москве из-за эпидемии коронавируса от их проведения отказываются уже второй год подряд.

В свою очередь на регионы эти правила не распространяются. Духовные управления мусульман будут принимать решение о порядке проведения праздничной молитвы самостоятельно.

В этом году Курбан-байрам намечен на вторник, двадцатое июля.