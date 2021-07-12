Сборная Италии второй раз в своей истории стала чемпионом Европы по футболу, победив в финале Англию в серии пенальти

Английские болельщики начали разминку еще до начала матча. Они заполнили центр города, распевали песни, жгли файеры, кидали друг в друга всем, что попадалось под руку. Лихорадочное состояние передалось игрокам, Люк Шоу открыл счет уже на второй минуте, забив самый быстрый гол финалов.

Италия сравняла счет в середине второго тайма. Леонардо Бонуччи затолкал мяч в сетку. Нервная и осторожная играя привела команды к серии пенальти. Доннарума и Пикфорд отразили по два удара, Тот, который наносил Саха оказался решающим. Италия во второй раз в своей истории выиграла Евро. Англичане, которые впервые попали в финал, на награждении снимали с себя серебряные медали. Это было не то, чего они ждали. Результат привел фанатов в бешенство. На выходе со стадиона били всех, кто хоть отдаленно напоминал итальянцев. Драки и бесчинства на улицах продолжались всю ночь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил расистские нападки на сборную Англии в соцсетях. Он написал в Twitter, что игроки заслуживают того, чтобы их восхваляли как героев.

Если не все то точно бОльшая часть английских газет вышли с обложками на которых фотографии с одним и тем же сюжетом: тренер сборной Англии по футболу обнимает плачущего футболиста сборной Англии, который не забил решающий пенальти в Финале Чемпионата Европы Бакайо Сака. Обычно жёсткая по отношению к сборной Англии пресса в этот раз выбрала другой тон: The Daily Mail пишет «Всё завершилось слезами: бойцы Саутгейта, с львиными сердцами боровшиеся до последнего, трагически проиграли в серии пенальти —и большими буквами добавляют последнее слово ОПЯТЬ».

The Sun призывает гордиться игроками и напоминает, что чемпионат Мира всего лишь через год.

The Times немного подтрунивает над проигравшими: на весь разворот фотография сборной Англии и надпись на итальянском: Аривидерчи.

Финал и события вокруг него занимают большую часть публикаций английских медиа. Однако о расистских оскорблениях в адрес не забивших пенальти чернокожих игроков стоит сказать отдельно: Газеты публикуют заявления, осуждающие расизм, которые сделали и члены королевской семьи и члены правительства.

The Daily Mail сообщает что работодатели, чьи сотрудники отметились расистскими высказываниями в соцсетях обещают провести внутренние расследования и «принять соответствующие меры»

В Лондоне в стычках с футбольными фанатами пострадали 19 правоохранителей. Полиция сообщает о задержании в результате беспорядков 50-ти человек.

Между тем, в Италии настоящее ликование.

В Риме, Триесте, Милане, Неаполе и других городах на улицы и центральные площади вышли тысячи итальянцев. Многие из них пели песни, размахивали флагами. Повсюду были слышны торжествующие крики «Италия!». Полиция в происходящее не вмешивалась, а бары не закрылись, как положено, в час ночи и продолжали обслуживать клиентов. В Милане в результате применения пиротехники пострадали несколько человек. Футболисты вернулись в Италию. Сегодня днем их будет принимать президент Серджо Матарелла. Он лично присутствовал на игре на стадионе Уэмбли.