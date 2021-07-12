В Кремле считают, что освоение космоса без ведущей роли государства практически невозможно

«Это дорогостоящий, капиталоемкий процесс», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомню, британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет на собственном корабле. На борту, кроме Брэнсона, было двое пилотов и трое пассажиров. Бизнесмен неоднократно заявлял, что его миссия – сделать космические путешествия доступными для каждого. Американский бизнесмен Илон Маск успешно запускает космические корабли, в том числе к МКС. Он также поставил перед собой цель в 10 раз уменьшить затраты на космические полеты.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал российских миллиардеров вкладывать деньги «не в очередные яхты», а в развитие космических технологий. Полет Ричарда Брэнсона Рогозин назвал знаковым событием с точки зрения развития технологий и расширения возможностей человечества.