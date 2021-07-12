Депутаты грузинского парламента устроили драку прямо во время заседания

Оппозиционные парламентарии требовали, чтобы в зал заседаний пустили всех журналистов, которые в эти дни требуют отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили. Однако провластные депутаты на это не согласились.

Тогда пресса вместе с камерами и микрофонами силой прошла в зал. На входе образовалась давка, многие из присутствующих кричали и толкались. Произошло это в момент, когда кадры совещания транслировало местное телевидение.

Как сообщает агентство «Sputnik Грузия», беспорядки все еще не утихли. Сейчас место спикера заняли представители парламентской оппозиции. Они требуют, чтобы правительство ушло в отставку. В это время приставы пытаются силой вывести присутствующих.

Причиной для обострения ситуации стала смерть оператора одного из телеканалов, которого во время беспорядков ранее избила полиция. Протестующие настаивают на том, что власти должны нести ответственность за то, что не смогли обеспечить безопасность граждан.

В МВД сообщили, что уже задержали тех, кто был причастен к избиению оператора, сейчас проводится экспертиза для установления точных причин смерти.