Евросоюз продлил санкции против России на полгода

Речь идет об ограничительных мерах, введенных в 2014 году из-за конфликта на Украине.

Постановление о продлении санкционного режима Совет Евросоюза принимает после оценки того, как выполняются минские соглашения, призванные урегулировать ситуацию на Украине. Эта процедура проводится каждые полгода. И на этот раз Совет ЕС пришел к выводу о том, что договоренности выполняются не полностью.

Постановление приняли единогласно. В следующий раз решение будет пересмотрено в январе следующего года. Секторальные экономические санкции против России ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для части российских банков и компаний. Они также предполагают запрет на финансовую помощь российским финансовым учреждениям и экспорт материалов оборонного назначения, а также ограничение доступа России к некоторым технологиям, имеющим стратегическое значение.

Из-за кризиса на Украине и присоединения Крыма против России также введены персональные санкции и действуют ограничения на экономические отношения с полуостровом.

Европейские политики все чаще предлагают усилить санкционные давление на Москву из-за преследования оппозиции.