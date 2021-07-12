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12:34, 12 июля 2021

«Коммерсантъ»: Европейское пограничное агентство решило срочно вмешаться в ситуацию на границе Литвы с Белоруссией

Европейское пограничное агентство решило срочно вмешаться в ситуацию на границе Литвы с Белоруссией, — пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на сайт агентства.

За первую неделю июля власти Литвы зафиксировали более 800 незаконных переходов границы, в связи с чем был введен режим чрезвычайного положения. После этого литовские военные начали устанавливать проволочные заграждения. Сегодня Вильнюс призвал Брюссель ввести новые ограничения против Минска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что его страна является барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство.


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