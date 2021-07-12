Шестой день подряд, по данным от российских властей, количество умерших от коронавируса превышает 700 человек

Заболеваемость по стране также не снижается.

710 человек скончались от Covid-19 за минувшие сутки. Это число указано в сегодняшнем отчете Оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом. Оно на несколько десятков меньше, чем фиксировали в минувшую субботу, когда количество умерших было максимальным за всё время по стране. Всего, по подсчётам властей, жертвами эпидемии стало почти 144 тысячи человек.

В свою очередь новых случаев заболеваний за день выявили 25 140. Это примерно столько же, сколько и в предыдущие несколько суток. Больше всего в Москве – это 5403 человека. Темпы распространения covid-19 по городу в последнее время снижаются. О том, что столица прошла пик заболеваемости, вчера объявил мэр Сергей Собянин.

В списке по регионам за Москвой идёт Московская область. Там выявили почти 2600 новых заражённых, а затем – Санкт-Петербург, это чуть более двух тысяч человек.

Рост заболеваемости по России фиксируется с конца мая. Его связывают с попаданием в страну нового индийского штамма коронавируса.