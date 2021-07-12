Сербский теннисист Новак Джокович вновь выиграл Уимблдонский турнир

После игры он поблагодарил своего соперника, итальянца Маттео Берретини. «Это была больше чем битва. Спасибо всем. Спасибо моему сопернику Маттео, он настоящий итальянский молот, удары которого я испытал на своей шкуре. Что тут еще сказать. Когда мне было семь, я конструировал у себя в комнате самодельный кубок из всего, что под руку попадется. И вот я в шестой раз держу в руках настоящий. Это невероятно.», сказал он.

Новак Джокович сейчас является первой ракеткой мира. По числу титулов на турнирах «Большого шлема» он повторил рекорд Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.