Литва отказала Белоруссии в выдаче лидера оппозиции Светланы Тихановской

Это подтвердил белорусский генпрокурор Андрей Швед. По его словам, в отказе нет никакой мотивировки. В начале апреля власти Белоруссии включили Тихановскую в список лиц, причастных к террористической деятельности.
2021-07-12T11:33:43+03:00
2021-07-12T11:53:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 12 июля 2021
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