Евросоюз до 31-го января 22-го года продлил экономические санкции в отношении России, — сообщает агентство РИА, ссылаясь на информированные источники. Политическое решение по этому поводу было принято в конце июня. Ограничения продлеваются в связи с тем, что нет прогресса на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины.
2021-07-12T11:32:53+03:00
2021-07-12T11:53:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2869702-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3489706.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:32, 12 июля 2021
Загрузка комментариев...