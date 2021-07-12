Евросоюз до 31-го января 22-го года продлил экономические санкции в отношении России, — сообщает агентство РИА, ссылаясь на информированные источники. Политическое решение по этому поводу было принято в конце июня. Ограничения продлеваются в связи с тем, что нет прогресса на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины.