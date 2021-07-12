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11:07, 12 июля 2021

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал российских миллиардеров тратить деньги на космос

Он сделал это после суборбитального полёта британского предпринимателя Ричарда Брэнсона.

Дмитрий Рогозин выразил надежду, что когда-нибудь российские «олигархи-миллиардеры» начнут вкладывать средства в развитие космических технологий и знаний о космосе, а не «в очередные яхты и ярмарки тщеславия». Глава «Роскосмоса» написал это на своей странице в «Твиттере».

Поводом для этой публикации стало, по словам Рогозина, знаковое событие – вчерашний полёт Ричарда Брэнсона на борту корабля его собственной компании Virgin Galactic. Он достиг высоты в 86 километров над Землёй. Предприниматель таким образом протестировал свой новый сервис – со следующего года его предприятие будет проводить подобные рейсы для туристов на коммерческой основе.

При этом, глава «Роскосмоса» всё же отметил, что полёт Брэнсона не имеет отношения к профессиональной космонавтике. Он сказал, что это событие имеет значение с точки зрения развития технологий и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса.

На следующей неделе на орбиту на собственном корабле отправится и другой американский предприниматель Джефф Безос. Ранее в его компании уже отказались считать полёт Брэнсона космическим, поскольку корабль Virgin Galactic так и не пересёк линию Кармана, которая считается границей космоса.


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