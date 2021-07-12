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Эксклюзив Эха 11:00, 12 июля 2021

«Гринпис»: Площадь лесных пожаров в России по итогам года может составить более 15 миллионов гектаров

12 Площадь лесных пожаров в России по итогам года может составить более 15 миллионов гектаров. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель лесного отдела «Гринпис» Алексей Ярошенко.

«Примерно 45 лесных пожаров, которые сейчас горят в России, приходится на Якутию, но при этом очень сильно прямо сейчас горят Чукотка, западные районы, северные районы Камчатского края и Магаданская область, некоторые части. Это пожарная катастрофа. Похоже, что мы можем четвертый год подряд выйти на площадь пожаров по итогам года где-то 15 и больше миллионов гектаров. За всю историю наблюдения за пожарами такого, чтобы четыре раза подряд повторялись настолько катастрофические года, еще не было», — сказал он.

А.Ярошенко отметил, что причиной катастрофы является человеческий фактор.

«Пожароопасные практики у нас очень широко распространены: это сжигание порубочных остатков. Жгут, потому что правила требует очистить рубку. Конечно, в пожароопасный сезон это запрещается, но штрафы за нарушение пожарной безопасности меньше обычно, чем за неочистку лесосек, поэтому жгут, когда горит – это причина пожары. Весной – это сельхозпалы, профивыжигания, которые служат вообще львиной долей пожаров в первом полугодии Если люди привыкли жечь, они привыкают к тому, что огонь — это нормально, сжигать порубочные остатки, сухую траву — нормально. И это не остановить никакой пропагандой, она не работает, когда правила разрешают жечь», — подчеркнул он.

Эколог также обратил внимание на необходимость восстановления лесного хозяйства в России.

«Концептуальная идея нынешнего лесного кодекса, который был принят в 2006 году, является освоение лесов. Значит, леc используется как месторождение древесины, все, что делается в плане выращивания, охраны, это все какие-то довески небольшие. Эта концепция ведет к катастрофическим пожарам, потому что при таком подходе к лесу, там не нужно много людей, там нет средств, чтобы содержать много людей. Когда начинает очень сильно гореть, выясняется, что силы иссякают моментально, а заменить профессиональных лесных пожарных работниками МЧС, армии, полиции невозможно, потому что это должны быть люди, которые знают лес. Без восстановления нормального лесного хозяйства победить пожары точно не получится», — заключил он.

Ранее стало известно, что в результате лесных пожаров в Челябинской области погиб один человек. По данным местной администрации, площадь активного горения составляет 20 га, сгорели десятки домов, за медицинской помощью обратились 18 человек. Ранее губернатор Челябинской области Адексей Текслер заявил, что все пострадавшие получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей, а в случае утраты имущества от 50 до 100 тысяч рублей.

Из-за пожаров в области введен режим ЧС. Возбуждены три уголовных дела по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений в крупном размере. Прокуратура взяла расследование под контроль.


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