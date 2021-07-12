Борис Джонсон осудил расистские нападки на сборную Англии после того, как команда уступила итальянцам в финале ЧЕ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил расистские нападки на сборную Англии в социальных сетях после того, как команда уступила итальянцам в финале Чемпионата Европы по футболу. Он написал в Twitter, что игроки достойны того, чтобы их восхваляли как героев, а не оскорбляли. Полиция заявила, что проведет расследование, назвав оскорбления в отношении футболистов недопустимыми.