Мундепутат Яшин сложил полномочия главы муниципального округа Красносельский

Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я действительно сегодня написал заявление о сложении полномочий главы муниципального округа Красносельский, но остаюсь рядовым муниципальным депутатом, буду работать на общественных началах. . Сразу хочу успокоить, что район не отходит к «Единой России», мы сохраняем большинство и муниципалитет, скорее всего возглавит моя коллега. Я принял такое решение по нескольким причинам. В последнее время ситуации в нашей стране сильно изменилась и значительно выросло давление на всех, кто занимается оппозиционной политикой, многие оказались за решеткой, многие были вынуждены уехать из страны, в том числе некоторые из них объявлены в розыск. В целом идет глобальная зачистка: людей объявляют экстремистами, лицами, сочувствующими экстремизму и там далее. Мне запрещено баллотироваться на любых выборах, вынесено официальное решение суда, которое признало меня лицом, причастным к экстремистской деятельности из-за поддержки Навального и ФБК*, признанного экстремистской организацией. На следующие выборы я идти не могу, в том числе муниципальные мне выписан юридический запрет. Одновременно усилилось давление на муниципалитет, нас замучили прокурорскими проверками. К сожалению, это просто парализует работу. Когда совет депутатов и аппарат, бухгалтерия, вынуждены заниматься исключительно тем, чтобы отвечать на запросы прокуратуры, это занимает все рабочее время. Я прекрасно понимаю, что это связано с моей оппозиционной деятельностью. Я рассчитываю, что, если я отойду в сторону, я выведу из-под удара свой муниципалитет», — сказал он.

При этом И.Яшин подчеркнул, что продолжит заниматься политикой и не собирается уезжать из страны. *Власти РФ признали организацию экстремистской.