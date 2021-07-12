Министерство промышленности и торговли предлагает выделить на авиапромышленность почти два триллиона рублей

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Эта сумма рассчитана на ближайшие девять лет.

Новый проект Минпромторга предполагает выпуск 735 гражданских воздушных судов к 2030-ому году. Речь идёт об Ил-114, МС-21, «Байкалах», Sukhoi Superjet 100, а также о разработке пяти типов вертолетов. Об этом со ссылкой на план ведомства, пишет газета «Коммерсант».

В документе отмечается, что из федерального бюджета на это уйдет 244 миллиарда рублей, а основную сумму, то есть около триллиона шестисот миллиардов выделят из Фонда национального благосостояния.

В свою очередь опрошенные изданием эксперты назвали этот план слишком амбициозным. Они отмечают, что российским компаниям так много авиатехники может и не понадобиться, а выход на внешние рынки будет осложнён кризисом, связанным с пандемией коронавируса.

Также эксперты отметили, что в Министерстве финансов могут быть против, поскольку в ведомстве считают, что средства из Фонда национального благосостояния должны составлять не более четверти от бюджета проекта.

Ранее, в июне министр финансов Антон Силуанов отмечал, что его ведомство может согласиться на финансирование из ФНБ проектов «Объединённой авиастроительной корпорации». Глава ведомства говорил, что речь идёт сугубо о реализации стратегических инициатив.